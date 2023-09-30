Эксперт Онкоцентра им. Блохина: эффективность нового препарата от рака достигает 90–100%

Эффективность нового российского препарата против онкозаболеваний может достигать 90–100%, заявил завотделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения НИИ клинической и экспериментальной радиологии НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Минздрава РФ Игорь Погребняков. Мэр Москвы Сергей Собянин накануне, 29 сентября, сообщил о запуске производства препарата для лечения онкозаболеваний с помощью света.

«На определенных стадиях заболевания при соблюдении всех показаний к применению эффективность может достигать 90–100%»,— сказал господин Погребняков «РИА Новости». По его словам, препарат можно применять при лечении пациентов с различными видами опухолей ЖКТ, желчных протоков, мочеполовой системы, верхних дыхательных путей и кожи.

По словам господина Погребнякова, у препарата есть несколько российских аналогов и опыт их применения учитывается при производстве. Этот вид препаратов, как утверждает эксперт, хорошо переносится и не имеет серьезных побочных эффектов. Абсолютное противопоказание к его применению — порфириновая болезнь, которая редко встречается в РФ.

Господин Собянин сообщал, что препарат на ранних стадиях заболевания может заменить хирургическое вмешательство. Он накапливается в опухолевых клетках и затем активируется лазерным или светодиодным излучением. Как утверждает мэр Москвы, «новообразование практически полностью разрушается». По словам господина Собянина, у препарата нет зарубежных аналогов. Предприятие намерено выпускать до 40 тыс. флаконов в год и закрыть потребности России в фотодинамической терапии.

Леонид Уварчев