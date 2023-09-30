«Нет товара, нет недостатков»

В районном суде Назрани рассматривается гражданское дело между местным жителем Исламом Аушевым и ставропольской «дочкой» кубанского автохолдинга «Ключавто». Истец утверждает, что отдал в сервисный центр свой Mercedes-Benz на ремонт и теперь требует замены автомобиля и компенсации убытков. По материалам суда, спорный автомобиль принадлежит не истцу, а юридическому лицу, с которым у автохолдинга заключен договор лизинга. Представители ответчика указывают, что автомобиля у них нет, а также документально подтверждают, что Mercedes, несмотря на заявленную неисправность, беспрепятственно передвигается по Ставропольскому краю и северокавказским республикам. Ответчики подали встречный иск с требованием признать недействительным договор продажи авто юридическим лицом господину Аушеву. Юристы считают, что у автохолдинга есть все законные основания признать договор ничтожным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

В Назрановском районном суде Республики Ингушетия состоялось очередное заседание по гражданскому делу между Исламом Аушевым и «дочкой» кубанского автохолдинга «Ключавто» - ООО «СБСВ-Ключавто Ставрополь». Истец требует заменить ему автомобиль Mersedes-Benz GLS-450, который он купил у ООО «Очаг», а то в свою очередь приобрело автомобиль в автосалоне, по причине поломки. Ответчики с такой позицией не согласны.

В очередном заседании суда завершился опрос судебного эксперта, который обратил внимание судьи на наличие ненормативного люфта и вызываемого этим стука в подвеске автомобиля, однако продемонстрировать указанные обстоятельства и звуковые эффекты специалисту не удалось. Сторона ответчика сообщила, что технологические зазоры недопустимо квалифицировать как неисправность и заявила ходатайство о проведении еще одной судебной автотехнической экспертизы, поскольку, по мнению представителей «Ключавто», заключение данного судебного эксперта содержало массу противоречий, которые не удалось устранить в процессе судебного заседания.

Ответчик также предоставил в суд дополнительные письменные доказательства, которые свидетельствовали, по их мнению, о необоснованности иска. В частности, по информации представителей автохолдинга, за неделю до подачи иска спорный автомобиль был замечен в дилерском центре в соседнем регионе и был исправен. В итоге суд отказал ответчику в проведении экспертизы.

Как рассказал «Ъ-Кубань» представитель «Ключавто» Тарас Хмельницкий, суть гражданского дела заключается в том, что в апреле 2022 года Ислам Аушев обратился в сервисный центр «СБСВ-Ключавто Ставрополь» для проведения работ по техническому обслуживанию автомобиля. Он заявил о наличии в его Mercedes-Benz дефектов, которые нуждались в дополнительном диагностировании и подтверждении.

«Диагностика в данном случае выполняется путем разборки узлов агрегата, но клиент не пожелал дождаться окончания диагностики, забрал автомобиль и несанкционированно покинул территорию дилерского центра. При этом, каких-либо документов он не подписал, а просто забрал автомобиль и уехал. Впоследствии к нам поступила претензия клиента — выполнить ремонт в 45-дневный срок. Но мы понимаем, что невозможно отремонтировать то, чего у тебя нет. Если автомобиль не находится на территории дилерского центра — он не может быть отремонтирован. Мы пригласили клиента в дилерский центр и на проверку качества, и на проверку диагностики, но клиент автомобиль не предоставил. Более того, следующая претензия, которая поступила к нам, была о замене автомобиля, с указанием на обязанность с нашей стороны возместить убытки»,– рассказал Тарас Хмельницкий, не уточнив сумму требуемых к возмещению убытков.

Получив обращение, представители автохолдинга продублировали просьбу клиенту предоставить автомобиль на территорию сервисного центра и пояснили ему, что оснований для замены автомобиля, предусмотренных Гражданским кодексом РФ или Законом о защите прав потребителей, не имеется.

«Истец же утверждает, что автомобиль с момента передачи его в сервисный центр по настоящее время находится на территории дилерского центра. При этом мы видим автомобиль на судебных экспертизах, он туда предоставляется истцом своим ходом, у машины более чем на 30 тыс. км вырос пробег. В материалах дела содержится постановление о привлечении автовладельца к ответственности за значительное превышение скоростного режима. Автомобиль путешествует по территории Ставропольского края и соседним регионам»,– утверждает представитель «Ключавто».

Согласно материалам суда, автомобиль Merсedes-Benz GLS-450 был приобретен за 9,2 млн руб. ООО «Очаг» в лизинг для коммерческих целей.

Через год после заключения договора лизинга машину у компании приобрел Ислам Аушев, который является студентом и, согласно документам, представленным в материалах дела налоговым органом, доходов на приобретение дорогостоящего автомобиля фактически не имеет. Представители ответчика утверждают, что договоры между «Очагом» и господином Аушевым носят формальный характер, и их исполнение не подтверждено никакими материалами дела.

«“СБСВ-Ключавто Ставрополь” никакой договор купли-продажи с Аушевым не заключало, автомобиль приобретен у другого покупателя, и наш встречный иск направлен на признание документа, на основании которого истец думает, что у него есть право на возврат автомобиля, недействительным. На наш взгляд, поведение истца носит признаки злоупотребления правом, что является основанием для отказа в иске»,– сказала представитель ответчика Ирина Девяткина.

Получить комментарии у представителей Ислама Аушева «Ъ-Кубань» не удалось. Ранее в присутствии корреспондента «Ъ-Кубань» адвокаты истца предложили ответчику заключить мировое соглашение, однако позже отказались от своих намерений.

Управляющий партнер АБ «Правовой статус» Алексей Иванов, изучивший материалы дела, обращает внимание, что автомобиль технически сложный продукт, но для устранения недостатков его необходимо передать в распоряжение продавца. Продавец обязан принять товар ненадлежащего качества и в случае необходимости провести проверку качества товара, в том числе провести экспертизу за свой счет.

«Непредоставление автомобиля продавцу для диагностики и оценки технического состояния делает невозможным устранение недостатков в случае их обнаружения в рамках гарантийного обслуживания, что является элементом злоупотребления правом со стороны владельца автомобиля. Кстати, Верховный Суд в аналогичном деле указал, что обоснованность заявленных требований относительно ненадлежащего качества товара, по общему правилу, может быть проверена лишь в случае исполнения потребителем обязанности по представлению такого товара. Нет товара, нет недостатков»,– говорит адвокат.

Что касается встречного иска о признании договора купли-продажи ООО «Очаг» автомобиля Merсedes-Benz GLS-450 Исламу Аушеву, то, по словам Алексея Иванова, по общему правилу собственником автомобиля по договору лизинга является лизингодатель, поэтому после окончания срока договора имущество должно быть возвращено лизинговой компании, если договором не предусмотрено иное.

«Поскольку лизингодатель с Исламом Аушевым договор не заключал, своего согласия на продажу ему автомобиля не давал, полагаю, что между ООО “Очаг” и Аушевым заключен договор, имеющий признаки недействительного. Кстати, подобная ситуация нередко встречается в практике. Как правило, она заканчивается в пользу лизингодателя»,– резюмирует господин Иванов.

Василий Хитрых

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