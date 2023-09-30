Минниханов подписал закон о запрете трансгендерам усыновлять детей

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал изменения в Семейный кодекс республики. Текст закона опубликован на его официальном сайте.

Из документа следует, что людям, сменившим пол, теперь запрещено в Татарстане усыновлять детей или становиться их опекунами. Если один из супругов сменил пол, это является основанием для расторжения брака.

Закон вступил в силу с 29 сентября.

Напомним, в конце июля президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете смены пола в России. Юристы и врачи, работающие с трансгендерными людьми, указывали, что такие ограничения нарушают право на жизнь и медпомощь, а также «навязывают идеологию».

Изменений в Семейный кодекс Татарстана были поддержаны депутатами Госсовета республики единогласно 14 сентября этого года. Спикер парламента Татарстана Фарид Мухаметшин подчеркнул, что установленные запреты, по его мнению, также поддерживают жители республики.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"