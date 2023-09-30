Минниханов подписал закон о запрете трансгендерам усыновлять детей
Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал изменения в Семейный кодекс республики. Текст закона опубликован на его официальном сайте.
Из документа следует, что людям, сменившим пол, теперь запрещено в Татарстане усыновлять детей или становиться их опекунами. Если один из супругов сменил пол, это является основанием для расторжения брака.
Закон вступил в силу с 29 сентября.
Напомним, в конце июля президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете смены пола в России. Юристы и врачи, работающие с трансгендерными людьми, указывали, что такие ограничения нарушают право на жизнь и медпомощь, а также «навязывают идеологию».
Изменений в Семейный кодекс Татарстана были поддержаны депутатами Госсовета республики единогласно 14 сентября этого года. Спикер парламента Татарстана Фарид Мухаметшин подчеркнул, что установленные запреты, по его мнению, также поддерживают жители республики.