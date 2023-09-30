ПСО «Казань» сократило задолженность по налогам на 600 млн рублей

Производственно-строительное объединение (ПСО) «Казань» экс-депутата Госсовета Татарстана Равиля Зиганшина сократило задолженность перед Федеральной налоговой службой с 4,76 млрд руб. до 4,12 млрд руб., сообщил Станислав Захаров, представитель по делу о банкротстве компании, рассматриваемому Арбитражным судом Татарстана.

На оставшуюся сумму долга компания рассчитывает получить рассрочку, заключив мировое соглашение с УФНС по Татарстану. Этот документ может быть утвержден Арбитражным судом Татарстана в ноябре.

В качестве обеспечения мирового соглашения компания планирует предоставить в залог имущество и поручительства.

Напомним, в декабре 2022 года УФНС обратилось в Арбитражный суд Татарстана с заявлением о банкротстве ПСО «Казань».

О том, как ПСО «Казань» заявило о намерении заключить мировое соглашение с налоговой, читайте в материале «Ъ-Казань» «Равиль Зиганшин идет на второе мировое».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"