Путин поблагодарил жителей новых регионов за сохранение любви к Отечеству

Кремль опубликовал видеообращение президента Владимира Путина по случаю годовщины присоединения Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Глава государства назвал присоединение регионов «осознанным, долгожданным, выстраданным и подлинно народным решением».

«Миллионы жителей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей сделали свой выбор — быть со своим Отечеством. <...> Хочу особо обратиться к жителям Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей. Спасибо вам за то, что, несмотря на все испытания, вы сберегли и передали своим детям любовь к Отечеству. Благодаря вам, вашей твердости и решительности Россия стала еще сильнее»,— сказал господин Путин.

Президент РФ считает, что россияне поддержали итоги референдумов по присоединению новых территорий. По его мнению, народ России понял, что «защищая наших соотечественников на Донбассе и в Новороссии, мы защищаем саму Россию, вместе сражаемся за Родину, за наш суверенитет, духовные ценности и единство, за победу». Господин Путин также обвинил Киев и «их западных покровителей» в том, что они пытались запугать жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, отнять у них культуру, традиции и родной язык, а также в том, что они «развязали полномасштабную гражданскую войну, террор против инакомыслящих, организовали блокаду, постоянные обстрелы и карательные акции на Донбассе».

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская область были присоединены Россией 30 сентября 2022 года в ходе военной операции на Украине. Части территорий этих регионов остаются под контролем украинских войск, в том числе города Херсон и Запорожье.

Леонид Уварчев