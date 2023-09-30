Достоверное и неимоверное

Вечером 30 сентября будут объявлены итоги международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Среди показанных в последние дни картин есть те, что могут претендовать на награды, полагает Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alvaro Barrientos / AP Фото: Alvaro Barrientos / AP

«Красный остров» Робена Кампийо воспроизводит ностальгическую атмосферу детства на Мадагаскаре — «самом красивом острове на свете». Отец будущего режиссера служил там на французской авиабазе. Его сослуживцы, их жены и дети пребывают в замкнутом микромире, который кажется раем, а ожидаемое изгнание из него — несчастьем и божьей карой, ведь связи с метрополией они давно потеряли и никто их во Франции особенно не ждет. В то же время исход неизбежен, и последняя часть фильма, начатого как элегия мальчишеского детства, превращается в митинг свободолюбивых малагасийцев, намеренных освободиться от французской опеки. Лирика и ностальгия уступают место плакатной политинформации.

Митинг, но хотя бы показанный с юмором, возникает и в финальной части фильма «Пуан», снятого аргентинским режиссерским дуэтом — Марией Альче и Бенхамином Найштатом. Герой этой драматической комедии Марсело давно преподает философию в университете Буэнос-Айреса. После скоропостижной смерти своего наставника он рассчитывает на пост завкафедрой, но планы рушатся с появлением его однокашника Рафаэля — плейбоя, любимца европейских университетов и любовника восходящей кинозвезды. Нагло позиционирующий себя в связке с другим философом — «последним учеником Хайдеггера», он быстро охмуряет и перетягивает на свою сторону местное философское сообщество. В то время как Марсело, идя на поминки наставника, случайно пачкает штаны экскрементами ребенка — обкакивается в прямом и в переносном смысле. Однако в финале ситуация переворачивается: студенты бросают философские споры и выходят на улицы Буэнос-Айреса бороться за свои права. А в ситуации перманентного латиноамериканского протеста подлинный Марсело оказывается куда более уместен, чем фейковый Рафаэль.

Ощущение умелой, но неприятной манипуляции вызвал фильм Изабель Койшет «Любовь». Тридцатилетняя Наталья бросила городскую жизнь и поселилась в маленькой деревушке в глубинке Испании. Сдавший ей развалюху с текущей крышей хозяин откровенно издевается над жилицей и вдобавок навязал ей проблемную собаку-гермафродита. Тем не менее жизнь налаживается благодаря встрече с соседом Андреасом, которого в деревне называют Немцем. Пузатый здоровяк не только чинит Наталье крышу, но пробуждает в ней невероятной силы страсть: он кажется горожанке воплощением могучей природы и напоминает величественную горную вершину, высящуюся над деревней. Всю эту натужную псевдоромантику можно было бы переварить, если бы Койшет не вздумала актуализировать сюжет положенного в основу романа Сары Месы. Героиня фильма занимается переводом свидетельств африканских женщин, подвергшихся насилию, а Немец оказывается полуармянином, чья мать стала жертвой геноцида. И это уже выглядит неуместной натяжкой.

Грек Христос Нику представил в Сан-Себастьяне «Ногти» — фантастическую историю про то, как специально созданный институт проверяет истинность и взаимность любви с помощью новой технологии — анализа вырванного ногтя. Таким образом Анна и Райан, чья совместная жизнь отдает рутиной, пытаются проверить, не выветрилось ли их чувство. Это тем более актуально, что Анна работает в этом самом институте с волооким Амиром и все больше на него заглядывается. Были опасения, что Нику, бывший ассистентом Йоргоса Лантимоса, снимет холодное умозрительное кино, но нет, фильм получился живым и теплым, и в дикую сюжетную предпосылку с экспериментальным вырыванием ногтей даже начинаешь верить.

Одним из лучших фильмов главного конкурса оказался тайваньский — «Путешествие в весну» (режиссеры Пэн Цюхуэ и Ван Пинвень, обе женского пола, обе дебютантки).

Герои — пожилая пара, едва сводящая концы с концами, выживающая благодаря сдаче за копейки тары и прочего мусора. Он страдает хромотой, она каждый день с тяжелой поклажей взбирается на гору, где приютился их жалкий домик. Надорвавшись, жена умирает, а муж помещает ее тело в старый морозильник, где она и пребывает до появления сына-гея, от которого внуков старики так и не дождались. Единственное, что вдовец может сделать в память о жене,— отправиться к водопаду, увидеть который она мечтала, и молча лицезреть эту красоту. Вода стекает с горного склона, напоминая любимый мотив знаменитого тайваньского режиссера Цая Миньляна: все течет.

Во втором конкурсе «Новые режиссеры» настоящим открытием стал дебютный фильм Асхата Кучинчирекова (известного по главной роли в «Тюльпане») «Баурына салу». Название означает старый казахский обычай: родители отдают старшего ребенка на воспитание бабушкам и дедушкам. Юный герой картины прячет под ковриком фотографию родителей и копит деньги, чтобы уехать к ним. Это и происходит после смерти бабушки, но встреча с замордованными жизнью отцом и матерью оказывается травмируюущей. Бытовая история вырастает в нечто гораздо большее во многом благодаря удивительному исполнителю главной роли 13-летнему Ерсултану Ерманову: он с редкой достоверностью проживает и переживает опыт своего героя, сумевшего в итоге растопить сердце отца. Противовесом сентиментальности сюжета становятся сцены тяжелого труда, которым заняты герои начиная с совсем нежного возраста: они куют железо, рубят лес, добывают соль из озера. Они объезжают коней, кормят коров, и мы почти физически ощущаем тяжесть этой работы — что крайне редко случается в кино.