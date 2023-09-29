В Татарстан ежегодно приезжают 300 тысяч иностранцев

Ежегодно в Татарстан приезжают более 300 тысяч иностранных граждан. Об этом говорится в новой госпрограмме «Реализация государственной национальной политики в РТ», где республика называется привлекательным регионом для работы, проживания, образования.

Авторы документа отмечают, что для трудовых мигрантов в Татарстане организуют вводные (ориентационные) курсы. На них иностранцы получают информацию о системе госуслуг на рынке труда, правах и обязанностях, нормах и культуре поведения в принимающем обществе. Также им рассказывают о профилактике экстремизма и правилах профилактики социально опасных заболеваний.

В программе подчеркивается, что система правового просвещения иностранных граждан «требует совершенствования». Необходима социально-культурная адаптация мигрантов, интеграция в общество. «Имеются отдельные проявления низкого уровня межкультурного общения и доверия между принимающим сообществом и мигрантами»,— сказано в документе.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"