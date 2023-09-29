Чиновники Татарстана: интернет деструктивно влияет на межэтнические отношения

Власти Татарстана считают, что интернет может негативно сказаться на отношения между национальностями в регионе. «Наблюдается… деструктивное влияние информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на межэтнические отношения»,— сказано в новой редакции госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в РТ».

Также чиновники обеспокоены тем, что в республику проникают нетрадиционные для региона религиозные течения, есть попытки фальсификации истории, а обеспечить языковые права жителей не удается в полной мере из-за «новой языковой политики».

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"