На охрану правительственных учреждений Тюменской области выделили 79,4 млн рублей

В Тюмени на услуги вооруженной охраны зданий правительственных учреждений и резиденций губернатора Тюменской области потратят 79,4 млн руб. за 2024 год. Соответствующие лоты опубликованы на сайте госзакупок.

За 65,6 млн руб. будут охранять здания правительственных департаментов на ул. Республики, Первомайской, Советской, Сакко, Малыгина, Володарского, Свердлова и Водопроводной. Каждый постовой должен иметь при себе стрелковое оружие, наручники, слезоточивый газ, резиновую палку, шлем и бронежилет, указано в документе на сайте госзакупок.

Контракт на 13,8 млн руб. предполагает охрану здания на ул. 25 Октября, 13 и объекта по адресу 186 км подъезда к Тюмени от автомобильной дороги «Байкал». По данным Ura.ru, по этим адресам расположены официальные резиденции губернатора Тюменской области Александра Моора. В документе на сайте госзакупок указано, что сотрудники охраны должны иметь при себе стрелковое оружие. Им запрещено отвлекаться от несения службы: пользоваться телефоном без служебной необходимости, спать и читать.

Ева Коршунова

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