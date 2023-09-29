В Темрюкском районе в суд направили дело полицейского о смертельной аварии

В Темрюкском районе в суд направили материалы уголовного дела, возбужденного в отношении сотрудника полиции, подозреваемого в совершении аварии, в которой погиб человек. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, 26 августа текущего года подозреваемый сел за руль «Лады Приора» в нетрезвом состоянии. С ним в автомобиле находились четыре пассажира, один из которых являлся несовершеннолетним. Двигаясь по автодороге «Темрюк — Фонталовская», водитель превысил скорость до 160 км/ч, после чего выехал на полосу встречного движения. В результате этих действий произошло столкновение автомобиля полицейского с встречным автомобилем «Лада Ларгус».

В результате происшествия 25-летний пассажир «Приоры» скончался на месте. Остальные участники аварии были доставлены в больницу с различными травмами.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Материалы дела рассмотрит Темрюкский районный суд.

Анастасия Донскова

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