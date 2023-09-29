Валентина Терешкова поддержала переименование Ростова в Ростов Великий

Герой Советского Союза, первая женщина-космонавт Валентина Терешкова поддержала усилия правительства Ярославской области по переименованию Ростова в Ростов Великий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Терешкова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Валентина Терешкова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Ростов Великий, один из древнейших городов России с тысячелетней историей, по праву имеет основания именоваться Великим. Это духовный и нравственный символ нашего Отечества, колыбель крещения Руси. Здесь возникла одна из старейших православных епархий нашей страны, и на озере Неро началось крещение северо-восточной части Руси святым князем Владимиром. Сейчас это скромный районный центр. Чтобы Ростов сделать по-настоящему великим, нужно приложить максимум усилий, нужна сплоченная работа власти и жителей города»,— приводит правительство области комментарий Валентины Терешковой.

С инициативой смены названия выступил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, по поручению которого сформирован оргкомитет по переименованию города. Также инициативу о переименовании поддержали многие жители региона, представители творческой интеллигенции, политики.

Как сообщает правительство области, участники общественного движения «За Ростов Великий!» завершают сбор мнений горожан по этому вопросу. Инициативу общественников поддержало руководство правительства области. Подавляющее большинство опрошенных поддерживает инициативу. Кроме того, в Ростове под контролем правительства области идет активная работа по благоустройству общественных территорий, ремонту дорог, прокладке канализации в историческом центре города.

Ростов входит в число древнейших городов России, он известен с 862 года. В 1207—1474 годах был центром самостоятельного Ростовского княжества. До конца XVIII века являлся центром епархии, многие жившие в Ростове церковные деятели причислены Русской православной церковью к лику святых. В XVII веке была построена резиденция ростовского митрополита, известная сейчас как Ростовский кремль, являющийся памятником федерального значения.

Алла Чижова