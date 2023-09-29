Ремонт автодороги на путепроводе в Горячем Ключе начнется с 1 октября

Ремонт автодороги на путепроводе, расположенном на 1385-м км трассы М-4 «Дон», начнется с 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба ГК «Автодор».

На период проведения ремонтных работ движение автотранспорта как в сторону Новороссийска, так и в сторону Москвы будет осуществляться по дублерам.

«Просим автомобилистов быть внимательными в пути, соблюдать скоростной режим и требования временных дорожных знаков»,— говорится в сообщении.

Завершение работ запланировано на конец текущего года, отметили в компании.

Анастасия Донскова

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