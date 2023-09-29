В августе банки выдали ипотеки на рекордные 849,1 млрд рублей

В августе банки выдали рекордные с декабря 2022 года 849,1 млрд руб. жилищной ипотеки. Об этом сказано в обзоре рынка ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) на сайте Центрального банка (ЦБ) России.

Всего за месяц предоставили 216,1 тыс. рублевых ипотечных кредитов. «В годовом сопоставлении количество и объем предоставленных ИЖК выросли более чем в полтора раза (на 77,3 и 85,5% соответственно). За август темп прироста выдачи ИЖК в два раза превысил показатель розничного кредитования (31,3 против 14,9% соответственно)»,— говорится в сообщении ЦБ.

Ипотечные кредиты за месяц составили около трети объема всех предоставленных кредитов, а наибольший прирост составила выдача ИЖК на приобретение строящегося жилья (369,2 млрд руб.). В материале Центробанка сказано, что кредитование активно поддерживалось льготными программами.

Динамика, как пишет регулятор, может быть обусловлена сохранением ставок субсидирования и ожиданием повышения минимального первоначального взноса по программам господдержки, а также желанием сохранить деньги на фоне ослабления рубля.

Процентная ставка по ИЖК по договору долевого участия в августе сократилась до 5,92% (-0,14 п.п. за месяц). Процентная ставка по ипотечным кредитам, наоборот, была чуть выше уровня июля (9,83% против 9,76%). Средний размер одного ипотечного кредита составил 3,9 млн руб. (+3,7% к июлю и +4,6% к августу 2022 года).

Ранее Центробанк заявил, что почти 72% клиентов банков с ипотечным кредитом тратят на его погашение более половины своего дохода. Происходит это за счет рискованных групп клиентов, объяснили в ЦБ. Регулятор предупредил, что последствием становится «ухудшение стандартов кредитования».

Подробнее — в материале «Ъ» «Ипотека подстроилась под ЦБ».

Петр Бузлаев