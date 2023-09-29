С «Свердловскавтодора» взыскали 700 тысяч рублей за ДТП, в котором девушка получила ушиб мозга

Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге на основании заключения прокурора взыскал с АО «Свердловскавтодор» компенсацию морального вреда в 700 тыс. руб. и расходы на лечение на сумму свыше 48 тыс. руб. в пользу девушки-пассажирки, пострадавшей в ДТП на участке дороги, который обслуживался с нарушениями, сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области.

Сотрудники госавтоинспекции установили, что на участке дороги, где произошло ДТП, обочина была занижена относительно покрытия проезжей части. При этом не было введено временное ограничение или прекращение движения транспорта, не выставлены предупреждающие дорожные знаки, не ограждены дефекты дороги.

По данным следствия, 24-летняя девушка-пассажирка Chevrolet Spark получила ушиб головного мозга средней тяжести в ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург 2 января прошлого года. В результате она перенесла несколько операций, находилась на аппарате ИВЛ и была вынуждена изменить привычный образ жизни.

Водителю Chevrolet Spark, нарушившему правила ПДД во время происшествия, Нижнесергинский районный суд назначил наказание в виде лишения свободы на 1 год. Мужчина признал вину и принес потерпевшей извинения.

Судебный акт о взыскании компенсации морального вреда еще не вступил в законную силу.

Ева Коршунова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте