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«Яндекс Погода»: 30 сентября в Черноземье будет малооблачно, до +26°

В субботу погода на территории Черноземья будет преимущественно малооблачной и ясной, а среднесуточная температура составит от +24° до +26°, следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

Так, теплее всего будет в Липецке, где ожидается малооблачная погода и температура воздуха +26°. В остальных регионах Черноземья 30 сентября будет малооблачно (в Курской и Орловской областях температура достигнет +24°) и ясно (в Белгородской, Воронежской и Тамбовской - до +25°).

Владимир Зоркий

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