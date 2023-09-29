Правительство хочет отложить компенсацию по вкладам в Сбербанке СССР до 2027 года

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, предлагающий отложить решение вопроса о восстановлении и обеспечении сохранности средств, которые граждане вложили в Сберегательный банк СССР до 20 июня 1991 года, а также в организации госстрахования до 1 января 1992 года. Отложить решение вопроса предлагается до 1 января 2027 года в связи с отсутствием источников финансового обеспечения.

В пояснительной записке уточняется, что законопроект предлагает перенести с 1 января 2026 года на 1 января 2027 года вступление в силу закона «О базовой стоимости необходимого социального набора», который предусматривает полную компенсацию по вкладам в Сбербанк СССР и организации госстрахования. Действие закона откладывается Госдумой ежегодно с 2003 года.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, вступлению в силу закона о компенсации вкладов в 2024 году обошлось бы бюджету в 61,8 трлн руб., в 2025 — в 64,2 трлн руб., в 2026 — в 66,8 трлн руб.

Эрдни Кагалтынов