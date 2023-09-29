Сбербанк задумался о байбэке

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил «Интерфаксу» о возможности выкупа бумаг у нерезидентов, правда, он оговорился, что конкретных планов по этой инициативе пока нет. Также в компании уточнили, что сделки такого рода требуют согласования с Правительственной подкомиссией и случае принятия какого-то решения банк обязательно уведомит об этом инвесторов. Тем не менее акции компании на Мосбирже в моменте подорожали на 1%. Весной в организации сообщали, что нерезидентам принадлежит примерно треть всех акций в обращении. На их выкуп с учетом установленного правительством дисконта может уйти около 1 трлн руб., сообщал Sber CIB. Для сравнения — это больше прибыли финансовой организации за весь год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как байбэк отразится на инвесторах? Глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин полагает, что для держателей бумаг внутри России это, скорее, хорошая новость:

«Время для этого более или менее наступило. Сбербанк в прибыли. Дальше, в общем, вопрос в том, будет ли он просто платить больше налогов, либо попробует как-то эти деньги поэксплуатировать иначе.

Это нужно попытаться сделать в любом случае, потому что нерезиденты в Сбербанк не вернутся в обозримой перспективе, потому что нет смысла владеть компанией, если дипломатические отношения находятся на грани расстройства.

Вместе с тем покупка будет опять с каким-то дисконтом. Практика показала, что 50-процентная скидка воспринимается нерезидентами чуть ли не как счастье, потому что в противном случае они не получат ничего.

В чем выгода всей этой операции? Да, на них потрачены деньги для выкупа, акции приобретены дешевле рынка, но в дальнейшем можно предложить эти бумаги другим игрокам, вплоть до розничных инвесторов в России. Например, как вариант провести опять народное вторичное предложение бумаг, и разницу сделать прибылью.

Кроме того, здесь ведь не нужно же выкупать все акции сразу. Может быть, не надо будет размещать активы на рынке.

Насчет того, сколько будет бумага стоить, в любом случае, и выкуп у нерезидентов по более низкой цене, и потенциальное увеличение предложения акций на рынке — это факторы, которые негативно влияют на капитализацию, то есть потенциал бумаг будет ниже. Но от этого никуда не деться».

В середине сентября 2023 года сделку по выкупу акций у нерезидентов завершил «Магнит», также об этих планах заявила компания ЛУКОЙЛ.

На этом фоне в Минфине анонсировали новые обязательства для эмитентов: ведомство ждет, что хотя бы часть выкупленных акций вернется на российский рынок. Какая именно часть и за какую цену, неизвестно.

Но для Сбербанка как крупнейшего российского кредитора условия могут отличаться, допускает директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков:

«Пакет, который они выкупят у недружественных нерезидентов, вполне может быть продан дружественным нерезидентам, и фактически российский рынок может этот объем бумаг и не увидеть. Потому что дивидендная доходность у "Сбера" сейчас потенциально выше рынка.

В этом отношении, я думаю, будет достаточно большое количество институциональных инвесторов, заинтересованных в таком приобретении.

Вместе с тем, полагаю, определенные отношения с иностранными инвесторами могут быть сохранены, однако для недружественных нерезидентов все эти объемы средств уже давно списаны.

Выкуп, если он произойдет, будет с 50-процентным дисконтом для недружественных держателей акций Сбербанка, что тоже несильно, так скажем, позитивный момент».

Контрольный пакет компании принадлежит государству. Министр финансов Антон Силуанов ранее пожаловался, что некоторые банки не хотят платить дивиденды, но ведомство «работает над этим».

Чиновник сообщил, что в России кредиторы и так пользуются привилегированным положением, поскольку в других странах налог на такие организации выше, чем в среднем по рынку.

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Иван Якунин