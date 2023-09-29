Где в Липецке отключат холодную воду 30 сентября — 2 октября

30 сентября — 2 октября в Липецке отключат воду на 28 улицах, сообщила городская администрация, не называя причину ограничений.

30 сентября с 10:00 до 20:00 ограничения коснутся домов №16 и 16а на улице Московской и частного домов на улицах Смоленской, Полярной, Зоологической, Индустриальной, Буденного, Садовой, Сенной, Речной, Пролетарской, Небесной и в переулке Рядовом.

1 октября с 10:00 до 20:00 подача ресурса будет приостановлена в доме №8а на улице Московской и в частных домах на улицах Чаплыгина и Джамбула.

2 октября 10:00 до 20:00 воды не будет в домах №55,57 и 61 на проспекте Победы, №83, 85, 92, 90 на улице Депутатской, №1а в переулке Вишневском, в частных домах на улицах Депутатской, Чкалова, Володарского, Верещагина, Киевской, Воровского, переулках Даргомыжского, Фруктовом, Верхнем, а также в домах №50ст7, 50а, 50ст9, 50ст10 на улице Юношеской, а также на улицах Советской и Ленина.