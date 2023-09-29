Кубанский блогер осужден на 8,5 года за фейки о вооруженных силах РФ

Новокубанский районный суд Краснодарского края признал 38-летнего местного жителя Александра Ноздринова виновным в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Преступление совершено из «корыстной заинтересованности», посчитал суд. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет и шесть месяцев колонии общего режима с запретом работать в СМИ на четыре года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Александр Ноздринов известен в Краснодарском крае как автор YouTube-канала «Саня Новокубанск», где он публиковал критические материалы о сотрудниках ГИБДД и на другие темы. В марте 2022 года блогер опубликовал фотографии разрушенных зданий на территории Украины, которые якобы подверглись ударам ВС РФ. Следствие установило, что на самом деле на фотографиях были изображены разрушения от ракетных ударов с украинской стороны. Также следствию стало известно, что Ноздринов получил денежное вознаграждение за свои действия.

Александр Ноздринов не признал себя виновным. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован.

Анна Перова, Краснодар