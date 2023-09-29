Российский энергометаллургический холдинг En+ представил второй отчет по движению к углеродной нейтральности. Компания придерживается озвученных ранее планов по достижению углеродной нейтральности к 2050 году. При этом промежуточная цель была откорректирована — сокращения выбросов на 35% планируется достичь к 2035 году.

Декарбонизация будет реализована в результате перевода тепловой генерации на газ и строительство ГЭС, а также нейтрализации выбросов за счет дальнейшего внедрения передовых технологий электролиза, перевода предприятий на безуглеродные источники энергии и повышения энергоэффективности на всех этапах производства, сообщили в En+.

Правительство РФ утвердило правила оценки и продажи доли Exxon в новом операторе нефтегазового проекта «Сахалин-1». Ее может получить только российское юридическое лицо, соответствующее определенным критериям и предложившее наибольшую цену. Оценку доли Exxon проводит независимый оценщик «Б1-Консалт» и утверждает правительство РФ, после чего Росимущество обеспечивает продажу доли в уставном капитале ООО «Сахалин-1» (оператор проекта).

Ритейлер Costco, оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, начал продажу золотых слитков массой в одну тройскую унцию. Товар продается по текущей спотовой цене на золото — около $1,9 тыс. Каждая новая партия полностью раскупается за несколько часов, поэтому компания приняла решение продавать не более двух слитков в одни руки.