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Канавинский мост в Нижнем Новгороде перекроют ради байкеров и киносъемок

В Нижнем Новгороде 30 сентября с раннего утра будет перекрыт Канавинский мост, сообщает администрация города. По данным мэрии, с 06:00 до 09:30 на мосту будут проходить съемки художественного фильма.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд обещают организовать по прилегающим улицам. Общественный транспорт из Заречной в Нагорную часть города будет двигаться по метромосту.

С 11:30 до 12:30 движение по мосту также будет ограничено из-за прохождения колонны байкеров, которые проведут пробег в честь закрытия мотосезона. Вместе с Канавинским мостом будет ограничено движение по улицам Советская, Маслякова, Малая Ямская, Максима Горького, Нижне-Волжская набережная и Красная Слобода, по Похвалинскому съезду и метромосту, на парковке у спортивного комплекса «Горадром».

В месте проведения мероприятия будет запрещена стоянка машин. Припаркованные автомобили обещают увезти на охраняемую стоянку.

Андрей Репин

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