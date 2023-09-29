Канавинский мост в Нижнем Новгороде перекроют ради байкеров и киносъемок

В Нижнем Новгороде 30 сентября с раннего утра будет перекрыт Канавинский мост, сообщает администрация города. По данным мэрии, с 06:00 до 09:30 на мосту будут проходить съемки художественного фильма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

На подъездах к участку будут установлены предупреждающие аншлаги и запрещающие движение дорожные знаки. Объезд обещают организовать по прилегающим улицам. Общественный транспорт из Заречной в Нагорную часть города будет двигаться по метромосту.

С 11:30 до 12:30 движение по мосту также будет ограничено из-за прохождения колонны байкеров, которые проведут пробег в честь закрытия мотосезона. Вместе с Канавинским мостом будет ограничено движение по улицам Советская, Маслякова, Малая Ямская, Максима Горького, Нижне-Волжская набережная и Красная Слобода, по Похвалинскому съезду и метромосту, на парковке у спортивного комплекса «Горадром».

В месте проведения мероприятия будет запрещена стоянка машин. Припаркованные автомобили обещают увезти на охраняемую стоянку.

Андрей Репин