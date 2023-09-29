Промышленный рост Ярославской области опередил среднероссийские показатели

Индекс промышленного производства Ярославской области достиг 106,9% с начала года, что выше среднероссийских показателей на 3,9%. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«В Ярославской области продолжается промышленный рост. В январе – августе объем промышленной отгрузки региональными предприятиями составил 415,9 млрд руб. Меры поддержки, которые мы ввели в рамках работы антисанкционного штаба, дали положительные результаты. Продолжаем оказывать бизнесу и предприятиям всю необходимую помощь»,— рассказал губернатор Михаил Евраев.

За восемь месяцев 2023 года региональные компании получили 1 млрд руб. в качестве льготных займов. Поддержку осуществляет ярославское правительство в рамках реализуемых в регионе нацпроектов.

Как сообщили в правительстве области, наибольший рост продукции (на 30% к показателям прошлого года) показали четыре отрасли: ремонт и монтаж машин и оборудования, производство транспортных средств и оборудования, электрического оборудования, табачных изделий.

Алла Чижова