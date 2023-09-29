В Ульяновской области продлили срок действия программы капремонта МКД

Постановлением правительства Ульяновской области в регионе продлен на 30 лет (до 2053 года) срок действия программы капремонта многоквартирных домов (МКД), сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.

По словам директора Фонда модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области Руслана Хайрудинова, первоначально сроки реализации программы капремонта были рассчитаны на 30 лет — с 2014 года по 2044 год, но «этого срока недостаточно для поступательного обновления многоквартирных домов», а «увеличение первоначального срока исполнения программных мероприятий позволит повысить финансовую устойчивость всей системы капитального ремонта в регионе». Перенос сроков господин Хайрудинов также объяснил необходимостью обеспечить соблюдение принципа возвратности средств на счет регионального оператора и включением в программу новых МКД, введенных в эксплуатацию уже после 2014 года. «Очевидно, что до 2044 года жильцы новостроек не смогут накопить достаточную сумму, необходимую для финансирования капремонта крыши, фасада, инженерных сетей, замены лифтов, поэтому в интересах жильцов потребовалось скорректировать сроки действия программы», — сказал руководитель фонда.

В правительстве региона отмечают, что за последние два года программы были продлены во многих регионах страны: в Мордовии и Чувашии — до 2055 года, в Тульской области – до 2049 года, Удмуртии — до 2054 года, в Забайкальском крае — до 2067 года.

Всего в региональную программу капремонта включено более 6 тыс. МКД, с 2014 по 2023 годы капремонт выполнен в 2492 домах, что составляет почти 39% от всего жилого фонда, включенного в региональную программу.

Андрей Васильев, Ульяновск