«Он пользовался авторитетом у жителей, хотя перекопал весь город»

Первый глава администрации Тюмени Геннадий Райков скончался на 85-ом году жизни в пятницу, 29 сентября, в Москве во время прогулки. На посту мэра Тюмени он запомнился конфронтацией с областным правительством и перестройкой дорожной инфраструктуры. Позже он отстаивал интересы Тюменской области в Госдуме, где в частности, выступал за разрешение смертной казни и возвращение в уголовный кодекс статьи о наказании за гомосексуализм. Политическую карьеру Геннадий Райков закончил в должности члена ЦИК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Райков

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Геннадий Райков

Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Геннадий Райков родился в 1939 году в Хабаровске. В 1961 году окончил Омский машиностроительный институт, работал на предприятиях Омской области. С 1977 года начал работать на Тюменском моторостроительном производственном объединении имени 50-летия СССР: был главным инженером, генеральным директором.

В 1990 году господин Райков был избран председателем Тюменского городского Совета народных депутатов, а в 1991 году возглавил администрацию Тюмени.

Как рассказал «Ъ-Урал» депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов, Геннадий Райков откликнулся на призыв председателя Совета министров РСФСР в 1990-1991 годы Ивана Силаева, который рекомендовал директорам предприятий идти во власть. «Как глава города Геннадий Райков много крови попил у областного совета народных депутатов, отстаивая интересы населения Тюмени. Выбивал, вышибал дополнительные финансовые ресурсы для решения проблемных вопросов города»,— вспомнил господин Ульянов.

По его словам, господин Райков обустроил дорожную инфраструктуру города. «Он пользовался высоким авторитетом у жителей города, хотя первоначально перекопал весь город под систему дренажа. Вначале были возмущения, но потом все были благодарны. Перестали в сапогах ходить по городу, стали в туфлях», — отметил господин Ульянов.

В 1993 году Геннадий Райков написал заявление об отставке с поста мэра по собственному желанию. По словам Владимира Ульянова, причиной стали разногласия с первым президентом России Борисом Ельциным. «Они с ним пересекались, когда Райков был директором завода, а Борис Ельцин — первым секретарем Свердловского обкома КПСС. Моторный завод работал с заводами Свердловской области, там возникали конфликты. Отношения у них не сложились еще тогда», — пояснил он.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, Геннадий Райков построил «блестящую профессиональную карьеру» в регионе. «Он вошел в историю региона как главный инженер, потом директор крупнейшего предприятия — моторного завода, в период, когда на нем трудилась треть населения Тюмени. На посту первого главы администрации Тюмени начал перестройку дорожной инфраструктуры города»,— написал в telegram-канале господин Моор.

В 1995 году господин Райков вернулся в политику — был избран депутатом Госдумы второго созыва, затем дважды переизбрался. По словам политтехнолога Ларисы Рычковой, господин Райков в Госдуме отстаивал интересы регионов «тюменской матрешки». «В 2005 году была горячая тема, когда у регионов забирали все нефтегазовое НДПИ (Налог на добычу полезных ископаемых, — «Ъ-Урал»). Райков был категорически против. Он был лоббистом интересов Тюменской области, ЯНАО и ХМАО — таких как он после этого в Госдуме не было»,— сказала она. В числе других законодательных инициатив господина Райкова: снятие моратория на смертную казнь и возвращение в уголовный кодекс статьи о наказании за гомосексуализм.

В 2001 году Геннадий Райков возглавил Народную партию, созданную на основе движения «Народный депутат». В 2003 годы народопартийцы перешли в «Единую Россию».

В 2007 году Геннадия Райкова назначили членом Центральной избирательной комиссии РФ, где он проработал до 2011 года. В последнее время жил в Москве.

Василий Алексеев