Минфин предлагает изучить вопрос отмены налога по вкладам длиннее одного года

Министерство финансов РФ предлагает рассмотреть вопрос о возможности освобождения россиян от уплаты налога по вкладам сроком от одного года. Такое предложение включено в подготовленные Минфином «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Министерстве финансов считают, что доходы по вкладам от одного года могут быть переведены в необлагаемую налогом базу «в периоды, за которые начислены проценты по вкладу».

Согласно нормам Налогового кодекса, сборами на добавленную стоимость (НДФЛ) не облагается процентный доход по депозитам и счетам на сумму, которая зависит от ключевой ставки. Максимальный показатель Банка России при подсчете суммы налога за отчетный период умножается на миллион рублей. Полученная сумма вычитается из той, что получил вкладчик за расчетный год. От этого результата в дальнейшем с физических лиц берется 13% налога.

Президент России Владимир Путин объявил о введении НДФЛ на доходы с процентов по вкладам в российских банках свыше 1 млн руб. в марте 2020 года. Доходы от вкладов или инвестиций, превышающие эту сумму, тогда были обложены налогом в размере 13% (как и обычный НДФЛ). Однако в 2021–2022 годах по решению главы государства действовала налоговая льгота: граждане могли не уплачивать НДФЛ с процентных доходов по банковским вкладам, полученных в 2021–2022 годах. Таким образом, в 2022-м (с доходов, полученных в 2021 году) и 2023-м (с доходов, полученных в 2022 году) платить такой налог было не нужно.

Александр Кислов