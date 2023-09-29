Soprano, «Честная женщина» и шоу Ляйсан Утяшевой

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать арт-группу Soprano Михаила Турецкого и Симфонию №6 Гюстава Малера. В музеях — сходить на презентацию книги Александра Кушнира «Аквариум: геометрия хаоса» и увидеть произведения, выполненные в технике фотомонтажа. В театрах — посетить спектакли «Честная женщина», «Carmen P.S.» Ляйсан Утяшевой, а также — премьеру «Каренин А.». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

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Концерты

В концерт-холле «Свобода» 1 октября состоится концерт екатеринбургской группы «ТимерТау». Репертуар исполнителей состоит из лиричных песен, поп-рока, электронной музыки и русского рока. Композиции способны вызвать чувства ностальгии, любовь и веру в светлое будущее. На концерте музыканты исполнят новые песни и и хиты. Стоимость билета на концерт — 800 руб.

В джазовом клубе EverJazz 3 октября музыканты группы «Изумруд» Евгений Ханчин (ксилофон, ударные) и Ринат Якупов (баян) презентуют программу, в которой прозвучат мировые хиты. Классика будет представлена композициями Брамса, танго — работами Пьяццоллы, джаз — произведениями Дюка Эллингтона. В авторской аранжировке музыканты исполнят саундтреки из любимых фильмов. Стоимость билета — 600 руб.

В кино-концертном зале «Космос» 4 октября выступит арт-группа Soprano. Коллектив исполняет как классические оперные арии, фрагменты из мюзиклов и народных песен, так и мировые хиты. Группа Soprano была основана в 2009 году Михаилом Турецким, который является создателем знаменитого «Хора Турецкого». Стоимость билета на концерт — от 1,2 тыс. руб.

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В Свердловской государственной академической филармонии 6 октября состоится открытие VII Симфонического форума России. Филармонический оркестр под руководством дирижера Дмитрия Лисса исполнит произведение австрийского композитора Гюстава Малера — Симфонию №6 «Трагическая». Духовным наставником Малера был писатель Федор Достоевский. Отчасти поэтому критики считали его музыку слишком сложной для понимания. В ответ на эти заявления Малер говорил, что для того, чтобы понять Симфонию №6, нужно прослушать первые пять. Программа вечера откроет VII Симфонический форум России, который пройдет в Екатеринбурге с 6 по 11 октября. Стоимость билета на концерт — 750 руб.

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Выставки

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств 29 сентября открылась выставка «Истории Татьяны Назаренко». На ней представлены 36 живописных произведений и восемь арт-объектов, выполненных автором за последние 30 лет. Среди них — «Саломея», «Самсон и Далила», «Любовники в синей спальне», «После обстрела», живописные метафорические и аллегорические произведения, посвященные карнавалу, и другие произведения. По словам художницы, ее социальные работы направлены на то, чтобы призвать людей к сочувствию. Экспозиция продолжит работу до 20 января 2024 года. Стоимость полного билета — 300 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Фотомонтаж. Исправленная правда»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ «Фотомонтаж. Исправленная правда»

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Большом выставочном зале центра «Эрмитаж-Урал» 30 сентября откроется для посетителей выставка «Фотомонтаж. Исправленная правда» из собрания Центра визуальной культуры Beton. В пространстве экспозиции представлено 61 произведение, благодаря которым можно проследить историю фотомонтажа XIX – XXI веков. В первой части выставки — примеры дореволюционного монтажа и работы советских авторов, отличающиеся агитационно-политическим направлением. Во второй — произведения современных преимущественно отечественных авторов. В них сочетаются аллюзии на общекультурные темы и отсылки к истории мирового искусства с техническими возможностями XXI века. Проект «Фотомонтаж. Исправленная правда» создан в сотрудничестве с Центром визуальной культуры Beton (Москва). Экспозиция продолжит работу до 3 декабря. Стоимость билета — 300 руб.

В Ельцин-центре 30 сентября состоится экскурсия «Женщины в политике: Раиса Горбачева». Первая леди СССР создала новый образ прогрессивной современной женщины эпохи «перестройки». Раиса Горбачева была популярна за рубежом, но не всегда имела должное признание и поддержку на Родине. Экскурсия будет посвящена непростой судьбе супруги последнего руководителя СССР Михаила Горбачева. Стоимость билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Кушнир

Фото: Елена Медведева Александр Кушнир

Фото: Елена Медведева

В Ельцин-центре 1 октября Александр Кушнир представит книгу «Аквариум: геометрия хаоса», написанную к 50-летию рок-группы «Аквариум». В ней подробно рассказывается о том, как из ленинградского сумбура во дворах-колодцах родилась известная группа «Аквариум», ставшая впоследствии мифической фигурой Санкт-Петербурга. Александр Кушнир — музыкальный продюсер, журналист и автор книг по истории русского рока, среди которых «Майк Науменко. Бегство из зоопарка», «Кормильцев. Космос как воспоминание», «100 магнитоальбомов советского рока», «Сергей Курехин. Безумная механика русского рока» и другие. Вход на презентацию свободный, по предварительной регистрации.

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В Музее андеграунда 4 октября состоится лекция Тимофея Чаплюка «Мелодии ультранасилия». Роман Энтони Берджесса «Заводной апельсин» и одноименный фильм Стэнли Кубрика, несмотря на всю жестокость описанных событий, музыкальны. Их сюжет наполнен различными мелодичными символами. На лекции слушатели узнают, почему главному герою нравилась музыка Людвига ван Бетховена, как саундтрек кинокартины повлиял на развитие электронной музыки, что случилось с композитором в момент подготовки киноленты. Кроме того, зрители услышат «музыку ультранасилия». Стоимость полного билета на лекцию — 300 руб.

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Спектакли

На сцене Коляда-театра 30 сентября в рамках открытого театрального фестиваля моноспектаклей и дуэтов «Свой» Новосибирский молодежный театр «Глобус» представит постановку «Вишневые мартинсы» по пьесе канадского автора Дэвида Гау. Кульминацией сюжета становится встреча адвоката-либерала и Скинхеда — человека, совершившего непоправимое. Для каждого из героев эта встреча будет началом нового пути. В ролях: Никита Сарычев и Руслан Вяткин. Стоимость билета на спектакль — 1,1 тыс. руб.

В Ельцин-центре 30 сентября пройдут читка и обсуждение пьесы Жанар Кусаиновой «Они пришли». Пьеса состоит из фрагментов монологов детей войн, которые происходили на советском и постсоветском пространстве в конце 1980-1990-х годов. Эти войны не закончились, поскольку живы дети, чьи юные годы пришлись на период лишений и непреходящего страха за жизнь. Им разное количество лет, они разных национальностей, но эти люди ощущают присутствие войны. Пьеса «Они пришли» — это нарратив о том, как важно жить и любить эту жизнь. Вход на читку свободный, по предварительной регистрации.

В Тюменском большом драматическом театре 30 сентября состоится премьера мюзикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Сюжет хорошо известного произведения Николая Гоголя предстанет в ином воплощении. Героиня-красавица Оксана обещает выйти замуж за того, кто принесет ей в подарок черевички, которые носит сама императрица Екатерина II. Достать их решается ее возлюбленный — кузнец Вакула. Рождественская история дополнится параллельными сюжетными ходами, новыми персонажами, обогатится мистическими сценами. Режиссер и балетмейстер Анна Фекета, композитор Евгений Кармазин. Стоимость билета на спектакль — от 400 руб.

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В Ельцин-центре 1 октября актеры Национального драматического театра России (Александринского театра) представит спектакль Валерия Фокина «Честная женщина» по тексту Кирилла Фокина. Действия постановки разворачиваются в наши дни. По сюжету, ближневосточное государство «Исламская Республика» охвачено гражданской войной, в которой Верховный Лидер планомерно уничтожает оппозицию. Последний шанс восстановить мир — переговоры при посредничестве России и США, проходящие на нейтральной территории, в токийском аэропорту Нарита. Переговоры созываются неправительственной организацией «Надежда-21», главой которой является «честная женщина». Внешние обстоятельства: пандемия, экологический кризис и террористическая угроза — усугубляют развитие событий конфликт интересов. Главный вопрос, который рассматривается в спектакле, — возможен ли гуманизм при нынешнем ведении политики? В ролях: Марина Игнатова, Елена Зимина, Семен Сытник и другие. Премьера состоялась в феврале 2021 года. Стоимость билета на спектакль — от 1,9 тыс. руб.

В Тюменском большом драматическом театре 4 октября состоится премьера спектакля «Каренин А.» по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина». Пьеса Романа Габриа, написанная специально для Тюменского Большого драматического театра, представляет собой взгляд с иного ракурса на всем известную историю. Зрителя смогут увидеть жизнь Анны глазами обманутого супруга Алексея Каренина. И раскроется еще одна драма — любовь «маленького человека», пытающегося отстоять свою семью, свое счастье. Стоимость билета на спектакль — от 800 руб.

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В Екатеринбурге в киноконцертном зале «Космос» 6 октября пройдет показ шоу-спектакля Ляйсан Утяшевой «Carmen P.S.». Это театрально-танцевальное шоу, являющееся продолжением классической новеллы Проспера Мериме, в постановке режиссера Анастасии Вядро. Спектакль предлагает исследовать роль женщины в жизни мужчины, ценность свободы и смыслы любви. Постановка создана на основе танцевального театра с элементами современной хореографии, испанских мотивов, медиа-арта и авторской музыки известного композитора Райна Оттера. В спектакле участвуют: Ляйсан Утяшева, Олег Клевакин, Дмитрий Щебет, Юлия Горленкова и другие. Стоимость билета на шоу — от 1,8 тыс. руб.

Кино

В Доме кино 3 октября пройдет показ фильма «Черное и белое торпедовца Стрельцова», рассказывающего о легендарном футболисте Эдуарде Стрельцове. Фильм воплощает трагическую историю о расплате и ответственности человека за свой талант. О судьбе легенды футбола расскажут Михаил Швыдкой, Лидия Иванова, Анатолий Бышовец, Михаил Гершкович, Анзор Кавазашвили, сын Эдуарда Стрельцова Игорь и другие. Показ фильма состоится в рамках фестиваля документального кино «Россия». Вход на показ свободный.

В Ельцин-центре 5 октября пройдет кинопоказ фильма Вуди Аллена «Великая ирония» на французском языке с русскими субтитрами. Успешная, но несчастная в браке Фанни неожиданно встречает бывшего одноклассника, который стал писателем. Вспоминая яркую молодость в Нью-Йорке, они решаются на отношения. Однако когда ревнивый муж Фанни начинает что-то подозревать, невинная интрижка постепенно превращается в порочную игру, в которой герои рискуют жизнью. Стоимость билета на кинопоказ — 320 руб.

Подготовила Анастасия Таначева