«Необходима синергия бизнеса, власти и общества»

Клуб КубА и ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» 28 сентября провели очередной бизнес-завтрак. Спикером мероприятия в этот раз выступил Антон Смертин — известный краснодарский журналист и профессионал в сфере коммуникаций. Он много лет возглавлял различные СМИ, а после был вице-мэром Краснодара по внутренней и информационной политике. Сейчас Антон Смертин — советник гендиректора «Нового трамвая Краснодара», который по концессии строит новую Западную трамвайную линию. На бизнес-завтраке завтраке господин Смертин рассказал о своем опыте управления средствами массовой информации и работе чиновником, а также о том, как эффективно взаимодействовать со СМИ, управлять кризисными ситуациями и создавать сильный имидж руководителя и организации.

Антон Смертин: «Я занимаюсь выстраиванием связи со СМИ, которые должны иметь максимум информации о концессии»

Фото: Софья Пшеничная

Антон Смертин по образованию востоковед. Он окончил факультет востоковедения Института экономики права и естественных специальностей КубГУ. После — преподавал на факультете востоковедения и факультете управления в КубГУ и писал диссертацию в Южной Корее. Но с детства, по его признанию, хотел стать журналистом. В 2002 году он по приглашению собственника ЮГА.ру стал главным редактором регионального портала. «Для нас тогда было счастьем, когда в день на портал заходило больше 500 посетителей»,— рассказывает господин Смертин.

В 2012 году Антон возглавил редакции РБК Краснодар и РБК Ростов, в 2019 году — объединенную редакцию РБК на Юге России и Северном Кавказе. В 2020 году по приглашению главы Краснодара Евгения Первышова занял пост главы городского департамента информационной политики, а после — вице-мэра. На момент прихода Антона Смертина в администрацию Краснодара в городе ввели карантин по пандемии коронавируса, поэтому было особо важно, чтобы люди, сидящие дома, были в курсе всего, что делают органы власти и чувствовали себя участниками этого процесса. Антон занялся развитием коммуникации городских властей и горожан.

Антон Смертин и соучредители КубА Клуба Алексей Пшеничный (справа) и Александр Полиди (слева)

Фото: Софья Пшеничная

«Еще до моего назначения в мэрии существовала практика открытых планерок, когда любой житель города мог видеть в прямом эфире, как принимаются те или иные решения. Мы стали проводить прямой эфир оперативного штаба по ковиду. Все это делалось для того, чтобы власть была максимально открытой, особенно в период, когда стало распространяться ковид-диссидентство. Кроме того, я занимался так называемым "упрощением прохождения сигнала", доводя до людей простым языком информацию из формулировок официальных документов»,— рассказывает Антон Смертин.

Осенью 2021 года Антон подал в отставку, а через какое-то время стал советником гендиректора «Нового трамвая Краснодара», отвечающим за связи со СМИ и общественностью.

Антон Смертин рассказал принцип концессии: администрация кубанской столицы предоставляет проекту «Новый трамвай Краснодара» в пользование на 25 лет земельные участки, где строит новые трамвайные линии, после чего передает их в управление Краснодарскому трамвайно-троллейбусному управлению. Через 25 лет город получит в собственность готовую трамвайную сеть, с остановками и всей инфраструктурой. Также по условиям концессии для Краснодара закупят 100 современных низкопольных трамваев.

Антон Смертин: «В любом ведомстве есть люди, которые могут найти причину, почему что-нибудь нельзя сделать»

Фото: Софья Пшеничная

В настоящее время заключено так называемое Западное концессионное соглашение. Его реализация началась с модернизации трамвайной развязки на улице Московская возле КубГТУ для соединения центральной, западной и восточной частей Краснодара. Следующим шагом станет строительство трамвайных путей от Западного трамвайного депо по Западному обходу до Немецкой деревни (конец 2024 года), затем — до Города спорта (район ТРЦ «Красная Площадь», конец 2025 года), а после — соединение трамвайных путей с существующей веткой по улице Московская (конец 2026 года).

«Я занимаюсь выстраиванием связи со СМИ, которые должны иметь максимум информации о концессии, с общественниками, которые имеют свой взгляд на развитие общественного транспорта, и с жителями, мимо домов которых уже идут или скоро пойдут трамваи»,— рассказывает Антон Смертин.

Александр Полиди (модератор) и Антон Смертин (гость бизнес-завтрака)

Фото: Софья Пшеничная

Спикер также рассказал о нюансах системы управления, которые стоит учитывать при взаимодействии бизнеса с органами власти. Например, не все чиновники готовы брать на себя ответственность за что-то новое. «Пожалуй, в любом ведомстве есть люди, которые могут найти причину, почему что-нибудь нельзя сделать. И здесь важна роль руководителя, готового принять ответственность за решение. И, конечно же, доступ власти к объективной и актуальной информации, чтобы осознать важность изменений и найти пути решения»,— говорит господин Смертин.

По мнению Антона Смертина, у Краснодара есть хорошие перспективы для дальнейшего развития, однако для этого необходима синергия бизнеса, власти и общества.

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