Донские власти направят на расселение и снос аварийных домов 30,5 млн рублей

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства региона 30,5 млн руб. для переселения жильцов из аварийных домов и сноса ветхих зданий. Об этом сообщает пресс-служба правительства области.

Более 5,2 млн руб. будет направлено на переселение граждан из аварийного многоквартирного дома на ул. Колхозной, 19 в Донецке. Еще 3,7 млн руб. получит администрация Таганрога на приобретение жилья владельцам домов на ул. 1-я Надгорная, 10, и 3-я Надгорная, 55.

Также 21,6 млн руб. власти направят администрации Гуково для выплаты субсидии на снос 13 аварийных домов.

Анастасия Назарова