«Амкар» на матчи кубка страны отправится на Дальний Восток

Сегодня, 29 сентября, состоялась жеребьевка пятого раунда «Пути регионов» «Фонбет» Кубка России сезона-2023/2024. По ее результатам соперником ФК «Амкар» стал дальневосточный клуб «СКА-Хабаровск». К сегодняшнему дню хабаровчане занимает 10-е место в турнирной таблице Первой лиги, на счету команды 15 очков за 11 матчей. Подопечные Ивана Черенчикова — на пятой позиции после 11 игр в первенстве Второй лиги А, группы «Серебро».

Предварительная дата игры — 18 октября. Матч пройдет на стадионе имени Ленина в Хабаровске.