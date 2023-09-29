Discord сообщил о сбоях в работе сервиса

Голосовой сервис Discord сообщил в соцсетях о возникновении у пользователей проблем с доступом к приложению. О сбоях в работе сервиса по всему миру свидетельствуют данные онлайн-платформы Downdetector.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно данным Downdetector, пик сообщений о сбоях пришелся на 15:41 мск (8602 жалобы). По состоянию на 16:41 мск число сообщений о проблемах в работе Discord сократилось до 706.

Согласно сообщению на сайте о статусе работы Discord, опубликованному в 15:05 мск, команда сервиса наблюдает необычные скачки трафика, которые приводят к временной блокировке пользователей. Отмечается, что сотрудники Discord работают над устранением проблемы.

15 августа платформа Discord.io, каталог серверов для системы обмена сообщениями Discord, сообщила о взломе, в результате которого база данных ее пользователей оказалась в распоряжении неизвестных лиц. Платформа приостановила работу на неопределенный срок.

Эрдни Кагалтынов