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Коммерсантъ FM
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Discord сообщил о сбоях в работе сервиса

Голосовой сервис Discord сообщил в соцсетях о возникновении у пользователей проблем с доступом к приложению. О сбоях в работе сервиса по всему миру свидетельствуют данные онлайн-платформы Downdetector.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Согласно данным Downdetector, пик сообщений о сбоях пришелся на 15:41 мск (8602 жалобы). По состоянию на 16:41 мск число сообщений о проблемах в работе Discord сократилось до 706.

Согласно сообщению на сайте о статусе работы Discord, опубликованному в 15:05 мск, команда сервиса наблюдает необычные скачки трафика, которые приводят к временной блокировке пользователей. Отмечается, что сотрудники Discord работают над устранением проблемы.

15 августа платформа Discord.io, каталог серверов для системы обмена сообщениями Discord, сообщила о взломе, в результате которого база данных ее пользователей оказалась в распоряжении неизвестных лиц. Платформа приостановила работу на неопределенный срок.

Эрдни Кагалтынов

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