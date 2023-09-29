Европейские карикатуры, христианские песнопения и психопатология экспрессии

На следующей неделе в городе пройдут гастроли петербургского театра, лекции о карикатурах и биомедицине, выступление мужского хора и опера о богатыре. О наиболее заметных культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работа Светланы Мартоян

Фото: предоставлено автором Работа Светланы Мартоян

Фото: предоставлено автором

30 сентября в амбаре музея-заповедника «Щелоковский хутор» на улице Горбатовской, 41 откроется первая выставка самобытных вышивок Светланы Мартоян «Скоморошины». На полотнах изображены герои народных сказок, колыбельных и небылиц. Обычный билет стоит 200 руб., для пенсионеров, студентов и школьников — 100 руб. Дошкольникам вход свободный.

30 сентября и 1 октября в Пакгаузах на Стрелке — опера «Добрыня Никитич». Действие происходит в Киеве и во владениях Змея Горыныча в былинные времена. Билеты от 1 тыс. руб.

1 октября в Усадьбе Рукавишниковых на Верхневолжской набережной пройдет концерт «Души поющие мотивы» московского мужского хора Logos. В своем творчестве коллектив совмещает аутентичные христианские песнопения на разных языках с современной электронной и живой музыкой. Билет стоит 1,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители на выставке «Черное зеркало Уильяма Хогарта»

Фото: Нижегородский художественный музей Посетители на выставке «Черное зеркало Уильяма Хогарта»

Фото: Нижегородский художественный музей

1 октября в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной пройдет лекция «Европейская карикатура XVIII – первой половины XIX века» по выставке «Черное зеркало Уильяма Хогарта». Когда европейцы начали смеяться над собой? Был ли жанр карикатуры на самом деле смешным? Как он становится средством пропаганды? Билет стоит 200 руб.

1 октября в Театре оперы и балета — оперный гала-концерт. В международный день музыки со сцены прозвучат фрагменты европейских и русских опер. В программе — арии из «Дона Жуана», «Орфея и Эвридики», «Кармен», «Пиковой дамы», «Евгения Онегина», «Летучей мыши». Билеты от 500 руб.

3 октября в университете Лобачевского пройдет экскурсия по экспозиции «БиоАртЛаб», посвященной новейшим достижениям биологии и биомедицины. Посетителям расскажут о помощи технологий в преодолении болезней и травм, отодвигании старения, соединении мозга с кибернетическими системами. Посетить экскурсию можно бесплатно по предварительной регистрации.

4 октября в центре культуры «Рекорд» состоится премьерный показ документального фильма «Алексей Балабанов. Послесловие». В него вошла одна из последних бесед с режиссером, отрывки из интервью разных лет и личных дневников. Вход свободный, нужно заранее зарегистрироваться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Коллекция "иные". Аутсайдер арт. Ярославль»

Фото: Нижегородский художественный музей Выставка «Коллекция "иные". Аутсайдер арт. Ярославль»

Фото: Нижегородский художественный музей

5 октября в выставочном комплексе художественного музея «Искусство XX века» на площади Минина откроется проект «Коллекция "иныe". Аутсайдер арт. Ярославль». Посетители смогут увидеть экспонаты арт-терапевтической и психопатологической экспрессии. Коллекционер и психиатр Владимир Гаврилов прочитает лекцию «УвЛечение творчеством» и поделится своим клиническим опытом. Стоимость билета 200 руб.

6 октября на сцене Театра комедии — спектакль «Старший сын» в исполнении актеров Выборгского театра драмы и кукол «Святая крепость». Два приятеля опоздали на поезд и оказались одни в незнакомом городе. Чтобы переночевать в тепле, один из героев представляется внебрачным сыном отца семьи, проживающей в квартире. Вскоре юноша и сам начинает верить в свою ложь. Билеты от 200 руб.

6 октября в «Рекорде» пройдет спектакль-перфоманс «День» от нижегородского театра современного танца «OK’NO». В основу постановки легла аллюзия на утрату близкого человека и концепция пяти стадий принятия неизбежного. Основное средство выразительности в спектакле — хореография. Билет стоит 500 руб.

Подготовила Елена Ковалева