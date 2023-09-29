Жилые дома Татарстана на 99,9% готовы к отопительному сезону

В данный момент татарстанские жилые дома на 99,9% готовы к работе в отопительный период, в Казани данный показатель составляет 100%. Об этом в ходе пресс-конференции сказал замглавы государственной жилищной инспекции региона Ирек Шайдуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Из 17,8 тыс. домов размещены паспорта готовности на 17,6 тыс., что составляет 99,9%. Паспорт готовности говорит о том, что в доме выполнены все работы как технического характера, так фасады, крыши, оконно-дверные проемы, устранены неисправности на инженерных сетях»,— отметил господин Шайдуллин.

Он добавил, что работы по подготовке к отопительному сезону были начаты 1 июня. А к 15 сентября их выполнили.

"Ъ-Казань"