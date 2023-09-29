Аварийно, но не критично

На самолете авиакомпании Corendon Airlines 28 сентября во время перелета из Антальи в Уфу произошла разгерметизация салона, из-за которой экипаж был вынужден резко снизить высоту. После этого борт благополучно приземлился в международном аэропорту Уфа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

28 сентября в 11:42 на борту самолета Boeing-737–800 лоукост-авиакомпании Corendon Airlines, летевшего из Антальи в Уфу, произошла разгерметизация салона. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаинцидент». Самолет подал сигнал бедствия и экстренно снизил высоту. Около полудня самолет благополучно приземлился в аэропорту Уфы. В 14:02 был дан отбой сигнала бедствия, отмечается в сообщении.

Как сообщил Telegram-каналу «Куш-тау online» один из пассажиров, пилот Boeing через громкоговоритель сообщил о разгерметизации самолета и необходимости снижаться. По словам очевидца, пилот в панике начал кричать в микрофон: «Emergency landing. Masks on urgently» («Аварийная посадка. Срочно наденьте маски»).

Пассажир рассказал, что «самолет полетел вниз на огромной скорости, выпали кислородные маски». Затем Boeing «экстренно начал спускаться на нормальную высоту». Участник событий поделился впечатлениями о пережитом:

«Есть страшные аттракционы, где живот крутит от страха. И это не сравнится ни с одним аттракционом».

По его воспоминаниям, в салон резко поступил холодный воздух и «уши ужасно заложило».

Вечером того же дня вновь произошла непредвиденная ситуация с рейсом Corendon Airlines из Уфы в Анталью. Вылет был задержан примерно на 11 часов. Как сообщили в пресс-службе Уфимской транспортной прокуратуры, на рейс были зарегистрированы 194 пассажира. «На время ожидания авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами», отмечается в сообщении. Причина задержки рейса не уточняется. По данным flightradar24.сom, рейс выполнялся на Boeing 737-8HX.

В пресс-службе аэропорта Уфа посоветовали за комментарием об инциденте на борту самолета обратиться в авиакомпанию. На сайте Corendon Airlines не удалось найти номер телефона российского офиса.

Майя Иванова, Уфа