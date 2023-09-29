Нижегородская область поищет работников в Шри-Ланке

АНО «Областное кадровое агентство» (ОКА) и государственное кадровое агентство Шри-Ланки заключили соглашение об обмене опытом в сфере кадрового управления. Подписание документа прошло в рамках IV Международного HR-Саммита в Нижнем Новгороде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

По словам и.о. министра международных и межрегиональных связей Нижегородской области Ольги Гусевой, в настоящее время прорабатываются вопросы взаимодействия со Шри-Ланкой в сферах сельского хозяйства, торговли и промышленной кооперации. Также рассматривается вопрос об обмене студентами и преподавателям. «Учебные заведения Шри-Ланки готовят высококвалифицированных специалистов, в которых заинтересованы нижегородские работодатели. Мы уже имеем успешный опыт их трудоустройства на предприятия региона»,— отметила госпожа Гусева.

Посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге сообщила, что в настоящее время поступает большое количество запросов на высококвалифицированных специалистов из Шри-Ланки от компаний из Нижегородской области. Заключение соглашения, по мнению госпожи Лиянаге, позволит формализовать намерения о сотрудничестве и решить вопросы, связанные с подбором кадров, условиями труда, требованиями к работнику и его гарантиями.

Иван Сергеев