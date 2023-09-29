Донской ГУФСИН организовал выставку товаров, произведенных заключенными

ГУФСИН РФ по Ростовской области 29 сентября организовал на территории ИК-15 в Батайске для представителей государственных органов власти и бизнеса выставку товаров, произведенных заключенными. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Мероприятие было приурочено к выездному совещанию по вопросам размещения заказов для региональных и муниципальных нужд. Присутствующие смогли ознакомиться с производственным потенциалом исправительных учреждений Ростовской области и получить ответы на вопросы о сотрудничестве.

На выставке были представлены строительные материалы, бытовая химия, мебель, товары легкой промышленности, продукты питания, сувенирная продукция.

«Заместитель начальника регионального ГУФСИН Григорий Явруян рассказал участникам совещания о преимуществах сотрудничества с учреждениями ГУФСИН, среди которых упрощенная процедура заключения контрактов, высокое качество продукции при достаточно конкурентоспособной стоимости»,— отмечает пресс-служба ГУФСИН.

Сегодня в исправительных учреждениях региона работают десять Центров трудовой адаптации. Выпуск продукции и оказанных услуг за восемь месяцев 2023 года превысил 462 млн. руб. Более 90% осужденных привлекаются к оплачиваемому труду.

«За истекший период текущего года с бюджетными организациями Ростовской области заключено 30 государственных контрактов на сумму 34 млн руб., для коммерческих организаций выпущено продукции (оказано услуг) на сумму более 257 млн руб.»,— отмечает пресс-служба ГУФСИН.

Также в текущем году резервный фонд правительства Ростовской области выделил 2,3 млн руб. на приобретение 60 единиц швейного оборудования, что позволило привлечь к производству еще 100 осужденных.

Анастасия Назарова