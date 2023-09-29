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Работу по обустройству нового коллектора для ливневок начались в Ижевске

В столице Удмуртии на пересечении улиц Кирова и Милиционной стартовали работы по продавливанию металлической трубы диаметром 1,7 м под проезжей частью ул. Милиционной для обустройства нового коллектора. Как сообщает пресс-служба администрации города, проезжую часть перекрывать не будут, поскольку в работе применяется технология микротоннелирования, позволяющая продавливать трубу в земле. Металлическая труба впоследствии станет футляром для коллектора.

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

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Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Как рассказал заместитель директора подрядчика ООО «Стройсервис» Андрей Никитин, поярдка 400 м труб пройдут вдоль улицы Кирова, в том числе под дорогой по улицам Милиционной и М. Горького, до существующего ливневого коллектора. Вдоль ул. Кирова открытым способом обустраивается траншея глубиной от 5 до 8 м.

Почти 1 тыс. м метров сетей ливневой канализации строятся в Ижевске по федеральной программе «Стимул». Стоимость работ составляет 84,2 млн руб.

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