Жителя Удмуртии осудили за сексуальные действия в отношении 11-летней племянницы

В Удмуртии суд вынес приговор 35-летнему жителю Кезского района, которого признали виновным в иных действиях сексуального характера в отношении ребенка (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Мужчина воспользовался беспомощным состоянием 11-лтеней девочки и применил к ней насилие, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Установлено, что преступление было совершено в апреле 2022 года. Мужчина приходился потерпевшей дядей, проживал вместе с ней. В течение месяца он дома совершал в отношении ребенка действия сексуального характера, пользуясь отсутствием ее матери.

Суд приговорил мужчину к 12 годам в колонии строгого режима.