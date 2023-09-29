Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Удмуртии осудили за сексуальные действия в отношении 11-летней племянницы

В Удмуртии суд вынес приговор 35-летнему жителю Кезского района, которого признали виновным в иных действиях сексуального характера в отношении ребенка (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). Мужчина воспользовался беспомощным состоянием 11-лтеней девочки и применил к ней насилие, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Установлено, что преступление было совершено в апреле 2022 года. Мужчина приходился потерпевшей дядей, проживал вместе с ней. В течение месяца он дома совершал в отношении ребенка действия сексуального характера, пользуясь отсутствием ее матери.

Суд приговорил мужчину к 12 годам в колонии строгого режима.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...