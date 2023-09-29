Морской перевозчик сообщил о трудностях с логистикой через Новороссийск

Агрохолдинг «Доставка морем» отгрузил 800 тыс. тонн продукции на экспорт с начала 2023 года, в том числе через Новороссийск, несмотря на осложнения, связанные с длительным фрахтом и запретом провоза биг-бегов под Крымским мостом. Об этом сообщает «Бизнес-журнал.Юг» со ссылкой на управляющего офисом компании в Ростове-на-Дону Дениса Сушкова.

К сложностям с доставкой грузов в Турцию по морю в агрохолдинге также отнесли рост фрахта и продолжительности прохождения Керченского пролива.

«Это основные вызовы, к которым, однако, удалось агрохолдингу адаптироваться. Мы перестроили логистические цепочки. Теперь мы возим товар в биг-бегах не судами, а фурами через Грузию»,— отметил господин Сушков.

Контейнерные отгрузки через Новороссийск в компании начались в текущем году. Через порт города за границу отправляют лен, нут и горох. В компании отметили, что, несмотря на растущую конкуренцию за место в порту среди экспортеров зерна, агрохолдинг имеет необходимые ресурсы для увеличения объема морских поставок через Новороссийск.

Анастасия Донскова

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