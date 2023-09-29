В Ростове стартовал VIII Фестиваль науки «Включай ЭКОлогику!»

В Ростове-на-Дону на площадке Донского государственного технического университета 29 сентября стартовал VIII Фестиваль науки «Включай Экологику!». Мероприятие проходит в рамках Всероссийского фестиваля «НАУКА 0+», организованного МГУ им. М.В.Ломоносова, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области. В открытии праздника принял участие первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

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«Сегодня мы имеем замечательную возможность прикоснуться к результатам “большой науки”, которой занимаются ученые нашего региона, познакомимся с новыми открытиями. В этом году фестиваль проходит под знаком Десятилетия науки и технологий, провозглашенного Президентом Российской Федерации, и Года педагога и наставника»,— цитирует пресс-служба правительства слова Игоря Гуськова.

На выставке фестиваля представлены более 200 экспонатов. В рамках мероприятия гостям будут представлены роботы-инженеры, беспилотный комбайн, трэвел-баттл по местам великих географических открытий, мастер-классы по литью и ювелирному делу. Также для посетителей организованы инвест-гейм и археологические раскопки. Кроме того, на площадке фестиваля организованы лекции о медиапотреблении, экологичности образовательной IT-среды и проблемах лингвоэкологии.

На фестивале будут подведены итоги конкурса «Включай ЭКОлогику!», конкурса для педагогов образовательных организаций «Школа – партнер ДГТУ».

Участниками фестиваля в этом году стали ЮФУ, РАНХиГС, РИНХ, музеи «Танаис», Цимлянский районный краеведческий музей, РОМК, ФГБУ «Росдетцентр», МАОУ «Школа № 60» и другие организации.

Анастасия Назарова