Экспертиза одобрила возведение склада сети «Чижик» в Сосновском районе

Негосударственная экспертиза одобрила строительство склада продовольственных и непродовольственных товаров торговой сети «Чижик» в Сосновской районе Челябинской области. Положительное заключение на проект выдало ООО «Центр экспертиз». Об этом сообщается в Едином государственном реестре заключений.

Распределительный центр планируется возвести в Саргазинском сельском поселении. Его построит компания «Урал логистик» (Оренбург) на участке площадью 60,3 тыс. кв. м.

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