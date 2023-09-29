В Челябинске на полгода ограничат движение на улице Российская

В центре Челябинска частично закроют движение транспорта по улице Российская. Ограничения будут действовать с 30 сентября до 31 марта 2024 года, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение частично перекроют на участке Российской от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Здесь начинается второй этап капитального ремонта напорно-самотечного канализационного коллектора.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на ремонт участка канализационного коллектора на Российской – от Труда до проспекта Ленина администрация города направила почти 300 млн руб. Для перекачки стоков на время работ проложили временный трубопровод. Работы планируется завершить до 1 ноября 2024 года.

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