Проект краевого бюджета на 2024-2026 года внесен на рассмотрение заксобрания

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес на рассмотрение в законодательное собрание проект бюджета на 2024 год и плановый период 2025-2026 года, сообщает telegram-канал краевого парламента. Общая сумма доходов в 2024 году составит 207,4 млрд рублей, в 2025 году – 213,8 млрд рублей, в 2026 году – 211,5 млрд рублей.

Наибольший объем финансирования в следующем году направлен на программы «Образование и молодежная политика» (59,84 млрд рублей), «Качественное здравоохранение» (39,95 млрд рублей), «Развитие транспортной системы» (31,43 млрд рублей) и «Социальная поддержка жителей Пермского края» (30,81 млрд рублей). Новый проект бюджета депутаты рассмотрят на заседании краевого парламента в октябре.

Ранее на заседании правительства Пермского края было озвучено, что в течение всего запланированного периода бюджет края будет дефицитным. В 2024 году дефицит бюджета составит 23 млрд руб. Это 12% от объема налоговых и неналоговых доходов региона. В 2025 году дефицит бюджета должен сократиться до 7,7%, в 2026-м — до 5,5%.