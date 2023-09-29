В Ярославле в ДТП с грузовиком и трамваем пострадала пассажирка

В Ярославле на перекрестке в Дзержинском районе произошло столкновение трамвая и грузовика, в котором пострадала пассажирка трамвая. Об этом сообщили в УМВД по Ярославской области.

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По данным УМВД, за рулем трамвая была 21-летняя девушка, грузовиком управлял 38-летний мужчина. В результате столкновения транспортных средств на перекрестке Ленинградского проспекта и улицы Бабича пострадала женщина, которую увезла скорая.

По словам директора АО «Яргорэлектротранс» Дениса Пырлога, сейчас неизвестно, кто виноват в ДТП. Водитель трамвая свою вину отрицает, но организация все равно проведет внутреннюю проверку. Господин Пырлог пояснил, что девушка работает водителем трамвая порядка 2 месяцев, в ДТП не пострадала.

«Запись с видеорегистратора мы еще не смотрели, служба безопасности дорожного движения занимается этим вопросом. Я не склонен пока верить ни нашему водителю, ни водителю второму. Если в результате проверки будет выяснено, что вина нашего водителя, будем принимать меры дисциплинарного воздействия на водителя, он будет снова направлен на стажировку»,— сказал господин Пырлог.

Пострадавшему трамваю порядка 30 лет, его будут ремонтировать. «Не скажу, что большой ущерб. Но ситуация неприятная»,— отметил глава «Яргорэлектротранса».

Алла Чижова