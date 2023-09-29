Экс-замглавы администрации Азовского района заподозрили в превышении полномочий

Бывший заместитель главы администрации Азовского района по экономике задержана сотрудниками УФСБ Ростовской области по подозрению в превышении должностных полномочий (п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным источника «Ъ-Юг» в правоохранительных органах, подозреваемой является Марина Глазунова.

По информации УФСБ, женщина превысила полномочия, дав указания сотрудникам Комитета имущественных отношений Азовского района организовать отчуждение муниципального земельного участка сельскохозяйственного назначения площадью 25 га без проведения аукциона. Таким образом, участок стоимостью 3,9 млн руб., был продан новому собственнику за 830 тыс. руб. Ущерб администрации района составил 3,1 млн руб.

«Судом, по ходатайству следователя, в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Правоохранительные органы продолжают следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.

Анастасия Назарова