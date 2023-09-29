В Удмуртии мужчину подозревают в убийстве сожительницы двумя ножами из-за ссоры

В поселке Балезино в Удмуртии 25 сентября обнаружили тело 49-летней женщины с признаками насильственной смерти. В убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ) обвиняют ее 52-летнего сожителя, который ранее уже имел судимость. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По данным следствия, пара сожителей вместе употребляли алкоголь, когда между ними произошел конфликт. В ходе ссоры мужчина взял два ножа, которыми исколол женщину. От полученных повреждений она скончалась через непродолжительное время в больнице.

В рамках расследования осмотрели место происшествия, а также провели следственный эксперимент и проверили показания на месте. Обвиняемый в настоящее время находится под стражей.