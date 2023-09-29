Поликлиника ГКБ №1 в Ижевске оказалась наиболее «проблемной»

Поликлинику городской клинической больницы №1, расположенную на улице Вадима Сивкова в столице Удмуртии, посчитали «самой проблемной». Об этом в Telegram заявил и.о. министра здравоохранения региона Сергея Багин.

Учреждение располагается на первом этаже жилого дома, построенного в 50-ых годах. В начале лета здесь начался капитальный ремонт по замене внутридомовых коммуникаций, который задел и поликлинику. Сотрудники учреждения закрыли половину помещений для приема пациентов.

Однако на конец сентября ситуация не стала лучше, поскольку подрядчик не завершил ремонт, а поток пациентов возрос. «Есть пациенты, которые смогли записаться на одно и то же время, а это значит есть проблемы с расписанием»,— отметил господин Багин.

Главному врачу учреждения Марии Тихомировой поручено увеличить количество терапевтов по понедельникам и пятницам. Вопрос с завершением ремонта будут решать с надзорными органами.