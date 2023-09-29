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В рамках 65-летнего юбилея ПАО «Синтез» («Биннофарм Групп») подписано соглашение с Курганским государственным университетом и проведены профориентационные мероприятия

28-29 сентября по случаю 65-летия ПАО «Синтез» – производственной площадки ведущей российской фармкомпании «Биннофарм Групп» – совместно с благотворительным фондом «Система» в Кургане прошли профориентационные мероприятия для студентов и школьников с целью укрепления связей «школа – ВУЗ/техникум – работодатель в фармацевтической отрасли». Для ребят были организованы выступления представителей научного сообщества, экскурсия в лабораторию завода «Синтез», профильные мастер-классы, открытый урок «Технологии фармотрасли» и презентация образовательных проектов фонда «Система», где они могли пообщаться с руководителями производства, компании и фонда, а также с представителями департамента образования и науки Курганской области.

Фото: предоставлено ООО «Биннофарм Групп»

30 сентября также в рамках юбилейных мероприятий на площадке ПАО «Синтез» подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между компанией «Биннофарм Групп», Курганским государственным университетом и благотворительным фондом «Система». Кроме этого, состоялась очная защита финалистов стипендиальной программы фонда «Система» в номинации «Технологии и индустрии фармацевтики» – школьники и студенты представили экспертному совету свои проекты по решению реальных задач отрасли.

ПАО «Синтез» активно работает с молодежью для привлечения на производство молодых талантливых специалистов. В рамках проекта «Лифт в будущее» при участии компании «Биннофарм Групп» и Благотворительного фонда «Система», напомним, в Курганском промышленном техникуме открыта и обновлена химическая лаборатория, где студенты могут использовать современное, аналогичное производственному оборудование.

Татьяна Федченко, директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп»: «Синтез» – не просто крупнейшая производственная площадка «Биннофарм Групп» и градообразующее предприятие Кургана, завод является локомотивом лекарственной безопасности страны. «Синтез» активно расширяется, модернизируется, развивает продуктовый портфель, поэтому возрастает необходимость в сотрудниках разных профессий: от химиков-технологов и микробиологов до рабочих профессий. Нам приходится конкурировать с другими фармацевтическими предприятиями, и в том числе мы фокусируемся на молодежи, стараемся практически со школьной скамьи сопровождать и поддерживать ребят – стипендии, стажировки, практики, лекции и обучение, формирующее понимание и желание приходить в отрасль. Развитие человеческого капитала — основной принцип «Биннофарм Групп».

Лариса Пастухова, президент благотворительного фонда «Система»:

«Благотворительный фонд «Система» продолжает развивать сотрудничество с образовательными организациями по всей стране, используя широкий инструментарий для взаимодействия — грантовые конкурсы поддержки центров карьеры, собственные стипендиальные и стажировочные программы. Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве позволит создать новые возможности для развития молодых талантов и стимулирует их интерес к отрасли».

Надежда Дубив, ректор Курганского государственного университета:

«Курганский государственный университет с ПАО «Синтез» сотрудничает очень давно и сегодняшнее соглашение является продолжением данной совместной работы по профориентации студентов. Это и научное, и образовательное сотрудничество. Для наших студентов это огромная возможность, т.к. мы видим, что предприятие заинтересовано в молодых и энергичных кадрах и готово предоставлять достаточно весомый социальный пакет для работников. Для ребят это очень важно».

ПАО «Синтез» основано 15 сентября 1958 года в Кургане. Первой продукцией завода стал антибактериальный, применяемый в ветеринарии препарат, биомицин. Сегодня «Синтез» является лидером среди российских фармацевтических предприятий по производству антибиотиков. На предприятии работает около двух тысяч человек. Всего портфель завода насчитывает 250 лекарственных препаратов и 18 лекарственных форм. Ежегодно предприятие выпускает более 280 млн упаковок медицинских препаратов, половина из которых входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. С 2020 года ПАО «Синтез» вход в группу фармацевтических компаний – «Биннофарм Групп».

Благотворительный фонд «Система» — один из крупнейших благотворительных фондов России, созданный в 2004 году. БФ «Система» инвестирует в образование и профессиональное карьерное развитие, поддерживает культурные и просветительские проекты и оказывает социальную помощь через создание платформы для внедрения и продвижения системной благотворительной деятельности.

ООО «Биннофарм Групп»

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