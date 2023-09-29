Адепта оздоровительного голодания будут судить за гибель новорожденного сына

Лазаревский районный суд Сочи рассмотрит уголовное дело в отношении 43-летнего жителя Санкт-Петербурга, который обвиняется в гибели своего новорожденного сына в ходе «оздоровительных процедур», сообщают прокуратура Кубани и следственное управление СКР по Краснодарском краю. Обвиняемый Максим Лютый проповедовал идеи питания праной, то есть природной энергией, и вел авторские курсы по здоровому образу жизни.

Максим Лютый со своей сожительницей Оксаной Мироновой снимал жилье в поселке Вардане в Лазаревском районе Сочи, мужчина устраивал семинары и тренинги для своих последователей. В феврале этого года Оксана Миронова родила ребенка в домашних условиях, не сообщив об этом ни в органы ЗАГСа, ни в детскую поликлинику. Сожитель женщины с первых дней жизни младенца начал «оздоровлять» его по собственной методике, обливая холодной водой и не давая есть. В результате ребенок начал терять вес и заболел, но родители не обращались за медицинской помощью, пока состояние младенца не стало критическим. 8 марта мальчик скончался от истощения по дороге в больницу.

Максиму Лютому предъявлены обвинения в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), а также в неисполнении родительских обязанностей (ст. 156 УК РФ). Оксана Миронова 26 сентября этого года была приговорена к двум годам исправительных работ за оставление ребенка в опасности.

Анна Перова, Краснодар