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ММК стал лауреатом Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух»

Магнитогорский металлургический комбинат вошел в число победителей II Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух», организованной при поддержке Минприроды и направленной на вовлечение бизнеса и общества в реализацию федерального проекта «Чистый воздух». Награждение лауреатов состоялось в Москве 28 сентября.

Фото: предоставлено ПАО «ММК»

ММК отмечен сразу в нескольких номинациях, в том числе как «Самое активное предприятие» и «За лучшую коммуникационную поддержку акции». Жюри высоко оценило проделанную компанией работу по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу, а также по популяризации здорового образа жизни среди сотрудников предприятия.

«Улучшение экологической ситуации в регионе присутствия – безусловный приоритет Магнитогорского металлургического комбината. Мы активно участвуем в реализации федерального проекта «Чистый воздух» с момента его запуска в 2018 году. С тех пор нам удалось сократить ежегодные выбросы в атмосферу более чем на 42 тыс. тонн. Концентрация бензапирена за указанный период снизилась в 2,8 раза, пыли – в 1,6 раза. Общие вложения комбината в природоохранную деятельность с 2017 по 2022 год превысили 72 млрд рублей», – говорит директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии ММК Олег Парфилов.

Компания реализует масштабную программу модернизации первого передела с запуском современных природоохранных установок. Так, в прошлом году в кислородно-конвертерном цехе ПАО «ММК» вошел в строй комплекс газоочистных установок, позволивший не только повысить эффективность очистки пыли и газов, но и полностью исключить неорганизованные выбросы от конвертеров при всех режимах работы. Кроме того, в 2022 году запущена система пылеподавления в доменном цехе и цехе подготовки аглошихты, построена система аспирации подбункерных помещений доменной печи № 9.

В настоящий момент продолжается строительство новой коксовой батареи № 12 мощностью 2,5 млн тонн сухого кокса в год, с поэтапным запуском которой будут выведены из строя пять устаревших батарей. Как результат, выбросы пыли в атмосферу сократятся на 11 350 тонн в год. Итогом этих и других мероприятий станет кардинальное снижение комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) в Магнитогорске, что позволит ему уже в 2025 году получить статус «Чистого города».

Всероссийская акция «Выбираю чистый воздух» проводится при поддержке проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Минприроды России. Она направлена на привлечение внимания к национальному проекту «Экология», эковоспитанию молодого поколения, а также к демонстрации проектов по охране атмосферного воздуха, развитию природоохранных программ и снижению загрязнения окружающей среды. ММК стал победителем акции уже второй год подряд.

ПАО «ММК»

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