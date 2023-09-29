В Татарстане с начала года выявили 35 преступлений по делам о финпирамидах
Правоохранители Татарстана с начала этого года выявили 35 преступлений, совершенных организаторами и сотрудниками финпирамид. Об этом говорится в сообщении МВД по региону.
Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ
Общее количество пирамид, где были выявлены преступления, составило шесть. В данный момент следователи расследуют 12 уголовных дел, связанных с финансовыми пирамидами. Потерпевшими по ним проходят не менее 13,8 тыс. человек. Еще три дела были направлены в суд.